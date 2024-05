'Her Şey Film' seçkisi Pera Müzesi'nde

REKLAM advertisement1

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), film kültürünü koruma ve dünyayla paylaşma misyonuyla, Almanya'dan DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum ile Uluslararası Müzeler Günü’ne özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Kurumlar arası kültürel alışverişin ve sinema mirasının öneminin altını çizen iş birliği çerçevesinde, 1949 yılında kurulan DFF’in “Everything is film, and film is everything” (her şey film ve film her şey) mottosundan yola çıkarak isimlendirilen programda, enstitü küratörleri tarafından seçilen ve Alman sinemasının farklı dönemlerine ışık tutan dört film yer alıyor.

REKLAM Almanya sinemasının klasik ve çağdaş örneklerinin yanı sıra dünya sinemasının önemli eserlerine, sinema tarihine ışık tutan belgesellere, deneysel filmlere uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan DFF koleksiyonundan O (1966), Mädchen in Uniform (1931), Opera Binasında Yangın (1930) ve Zayıf Nokta (1975) adlı filmler, “her şey film” programı kapsamında Pera Müzesi Oditoryumu’nda sinemaseverlerle buluşacak. 1960’lar Batı Almanya’sı Yönetmen koltuğunda Ulrich Schamoni’nin oturduğu, başrollerinde Sabine Sinjen, Bruno Dietrich, Tilla Durieux, Horst Manfred Adloff’un yer aldığı O, Batı Berlin'de ailelerinin geleneklerinden ve kurallarından uzak, hayatın tadını çıkaran, evli olmayan genç çiftin yaşadıklarına odaklanıyor. Ulrich Schamoni, O ile içinde yaşadığı toplumu neredeyse sosyolojik bir kesinlikle anlatıyor: 1960'larda, gençliğin kargaşa içinde olduğu Batı Almanya’da geçen, kürtaj hakkı çağrılarını vurgulayan film, ulusal çapta büyük bir başarı kazandı. Varoluşsal kaygı ve toplumsal hayal kırıklığının izlerini süren O birçok ödüle değer görüldü.

REKLAM Yunanistan’da cunta dönemi Genç Alman Sineması akımının temsilcilerinden ve beyazperdenin özgür ruhlu yönetmenlerinden Peter Fleischmann’ın imzasını taşıyan Zayıf Nokta’nın başrollerinde efsanevi aktörler Mario Adorf ve Michel Piccoli’ye Ugo Tognazzi eşlik ediyor. 1974 yılında, askeri cunta ile yönetilen Yunanistan’da geçen film, masum bir turizmci olan Georgis’in yasadışı bir yeraltı örgütüne üye olduğu iddiasıyla gelişen bir dizi olayı konu ediyor. Kuir anlatının ilk örneklerinden Nazi rejiminin ayak seslerinin duyulduğu bir atmosferde, senarist, yönetmen ve oyuncu kadrosunda sadece kadınlara yer veren ve sinemada kuir anlatının ilk örneklerinden biri kabul edilen Mädchen in Uniform’un yönetmeni, Leontine Sagan. Katı kurallarla yönetilen bir yatılı okulun sınırları içinde geçen yasak aşk ve isyanın çığır açan öyküsünü anlatan filmin başrollerinde Dorothea Wieck, Hertha Thiele, Emilia Unda, Hedy Krilla yer alıyor. 14 yaşındaki Manuela, annesinin ölümünün ardından, sadece kız öğrencilerin kabul edildiği aristokratik bir yatılı okula gönderilir. Okul, disiplin ve düzen takıntılı bir müdire tarafından yönetilmektedir. Manuela, bu sert ortamda giderek daha da içine kapanır; derslere aktif olarak katılamaz, kötü notlar alır ve kendini diğer öğrencilerden soyutlar. Yakınlık kurabildiği tek kişi, öğrencilere sevgi ve anlayışla yaklaşan genç öğretmen Elizabeth von Bernburg'dur. Bayan von Bernburg'a olan ilgisinin zamanla imkânsız bir aşka dönüşmesi okulda büyük bir karmaşaya yol açar.

REKLAM İnsanlığın kaosu ve trajedisi İnsanların kriz anlarında nasıl tepki verdiğini ve zorluklar karşısında nasıl dayanışma gösterebileceklerini anlatan Opera Binasında Yangın’ın yönetmeni Carl Froelich. 1930 yapımı bu etkileyici filmin başrollerini Gustav Fröhlich, Gustaf Gründgens, Alexa von Engström ve Gertrud Arnold paylaşıyor. Bir opera binasındaki yangın aracılığıyla insanlığın kaosunu ve trajedisini yansıtan, görsel açıdan büyüleyici film, Viyana'da geçiyor. Gecenin bir vakti aniden çıkan yangınla sarsılan binada, insanların bir kısmı panikle kaçışırken bazıları da içeride hapsolur. Yangının ortasında kalan zengin bir iş insanı, genç bir opera sanatçısı, bir aşçı ve bir grup opera seyircisi birlikte mücadele etmek zorunda kalır. Ancak bu felaket, sadece fiziksel bir tehdit olmakla kalmaz; aynı zamanda karakterlerin kendi içsel çatışmalarını da açığa çıkaran bir maceraya dönüşür.

'O' REKLAM “her şey film” programı 15 Mayıs-1 Haziran arasında indirimli müze giriş biletiyle Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. GÖSTERİM PROGRAMI O (88’) 15 Mayıs Çarşamba, 19.00 25 Mayıs Cumartesi, 15.00 Zayıf Nokta (111’) 17 Mayıs Cuma, 19.00 26 Mayıs Pazar, 15.00 Mädchen in Uniform (85’) 18 Mayıs Cumartesi, 15.00 29 Mayıs Çarşamba, 19.00 Opera Binasında Yangın (87’)

24 Mayıs Cuma, 19.00 1 Haziran Cumartesi, 15.00