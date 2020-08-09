Her kadın cinayeti onların da yüreğini yakıyor - MUĞLA

Muğla'da yaşayan Mustafa Cankel ve ailesi, Isparta'da bir apartta kalan üniversite öğrencisi kızları Güleda Cankel'in, 19 Kasım 2019'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesinin acısını hala ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor.Güleda'nın hatıralarıyla acılarını bastırmaya çalışan Cankel ailesinin yüreği, öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cesedinin 21 Temmuz'da ormanlık alanda bulunmasıyla bir kez daha kanadı.Uzun bir süre olayın etkisinden kurtulamayan Cankel ailesi, geçirdikleri zor günleri yakınlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.- "Pınar Gültekin cinayeti ve diğerleri bizim yaramızı kanatıyor"Güleda'nın babası Mustafa Cankel, AA muhabirine, kızlarının yokluğuna alışmalarının mümkün olmadığını söyledi.Her yerde Güleda'nın hatıralarının olduğunu aktaran Cankel, kadın cinayetlerinin sadece kendilerini değil, tüm ülkeyi üzüntüye boğduğunu dile getirdi.Türkiye'nin her yerinden destek telefonları aldığını anlatan Cankel, hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade etti.Cankel, her kadın cinayetinde acıyı yaşayan bir aile olarak çok etkilendiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi bizi çok sarstı. Olayı öğrendiğimizde, hemen kızımızın başına gelenler aklımıza geldi. İkisi de hayatının baharındaydı. Pınar Gültekin cinayeti ve diğerleri bizim yaramızı kanatıyor. Gültekin'in anne babasına Allah peygamber sabrı versin. Her zaman, 'Bu son olsun' diyoruz ama devamlı tekrarlıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama her olay bizi etkiliyor. Anne baba için evladının öldürüldüğü haberini almak çok acı. Bu acıyı tadınca diğer aileleri çok iyi anlayabiliyoruz. Bizler katil zanlıların ömür boyu hapisten çıkmasını istemiyoruz. Biz de hukuk mücadelemizi çok güçlü sürdürüyoruz."Cankel'in 79 yaşındaki babaannesi Sabiha Cankel ise torununu çok özlediğini vurgulayarak, "Kızımı ve kadınları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Biz her gün ağlıyoruz." dedi.
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