İdeal olarak Kane, birden fazla bakteri türü içeren birini seçmeyi önerir. "Bunu bir spor takımı için kadronuzu çeşitlendirmek olarak düşünün" diye açıklıyor. "Çok yönlü bir birim oluşturmak için her türden oyuncuya ihtiyacınız var; her biri, yollarına çıkan her rakibin üstesinden gelebilecek güçlü ve dayanıklı bir kadro oluşturmak için farklı beceri ve yeteneklere katkıda bulunuyor." Bunun dışında çok fazla ilave şeker içermeyen bir ürün tercih ettiğiniz sürece yoğurt kesinlikle günlük beslenmenizin süper sağlıklı bir bileşeni olabilir.