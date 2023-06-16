Diğer yandan Dr. Alam, saç derisinde birikerek tahrişe neden olabilen ve hatta saç köklerini tıkayarak saç büyümesini engelleyen jeller ve saç spreyleri gibi ürünlerin sık sık kullanların da her gün duş alabileceğini ifade ediyor.

HANGİ SAÇLAR HER GÜN YIKANMAZ?

Dr. Ingeleton her gün veya hatta birkaç günde bir yıkandığında kuruyabilen, kırılgan hale gelen saçları, ayrıca kıvırcık ve dalgalı saçların günlük yıkmayı tolere edemeyeceğini söylüyor. Amerika Dermatoloji Akademisi siyahlara saçlarını haftada bir ya da iki haftada bir şampuanla yıkamalarını önermekte.