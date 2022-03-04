İHA

Bartın’ın Ulus ilçe merkezinde esnaflık yapan 49 yaşındaki Niyazi Dönmez, arkadaşının hediye ettiği Hint horozunu yanından ayırmıyor.

İHA'nın haberine göre elleriyle beslediği horozla arasında başlayan dostluğun kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Dönmez, bazı vatandaşların omzunda gördüğü horozuna çok şaşırdıklarını söylüyor.

Horozla beraber fotoğraf çektirmek isteyen insanların taleplerinden çok memnun kaldığını ifade eden Niyazi Dönmez, "Ulus ilçemizden bir köye servise gitmiştim. Orada Hint horozlarını görünce servise gittiğimiz kişi iki tane yavru Hint horozu hediye etti.

Bunlara bakıyordum ve zamanla büyüdüler. Kedilerin getirdiği kemirgeni yiyen horozun bir tanesi öldü. Bu da zamanla bana alıştı. Ellerimle besliyordum. Benden ayrılmaz oldu. Bir süre sonra evden aşağıya iner inmez yanıma geldi ve omzuma aldım. Ondan sonra alıştı ve şimdi omzumdan inmiyor. Çok arkadaşım horozu satmam için yüksek paralar teklif ettiler ama vermedim. Eş dost herkes bunu seviyor. Benim için manevi değeri var. Bana terapi gibi geliyor" dedi.