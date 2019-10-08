08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin "Enerjiye Yön Veren Kadınlar" oturumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği'nin ilk kadın başkanı Gülefşan Demirbaş moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Oturumda konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, enerji sektöründe yönetici seviyesinde çalışan kadın sayısının çok az olduğunu, fakat bu durumun kadınlar için aynı zamanda bir fırsat oluşturduğunu söyledi.
Özellikle yenilenebilir enerjinin kadınların gönülden desteklediği bir alan olduğuna dikkati çeken Edin, bu alanda yatırımların artmasıyla kadınların daha fazla rol oynamaya başlayacağını kaydetti.
Edin, Garanti BBVA'nın kadınların daha aktif rol oynadığı şirketleri desteklediğini anımsatarak, "30 kriteri dikkate alarak dünyada ilk kez uyguladığımız 'Gender Loan' kredimizle kadınların daha aktif rol almasını amaçlıyoruz. Bu kredimizi de bir enerji yatırımcısına kullandırdık. Bu kapsamda, her enerji şirketinin yönetim kurulunda en az bir kadın olması gerekiyor. Tüm enerji şirketlerine, kadın yönetici sayısını artırmalarını tavsiye ediyorum. Bizden ucuz krediniz hazır" diye konuştu.
ORAN YÜZDE 19
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de iş hayatında erkekler arasında olan dayanışmanın, kadınlar arasında kurulamamasının en büyük eksiklik olduğunu dile getirdi.
İstatistiklere göre, inşaat ve altyapı sektöründe kadın oranının yüzde 16'da kaldığını anımsatan Özdemir, enerji sektöründeki kadın oranının ise yüzde 19 olduğunu anlattı.
Özdemir, diğer yandan, enerji sektöründe erkek ve kadın çalışan arasındaki maaş farkının yüzde 31 olduğunu, inşaat sektöründe ise bu oranın yüzde 35'e ulaştığını belirtti.
"Kadınlar hem daha az temsil ediliyor hem daha az kazanıyor" diyen Özdemir, enerji sektöründe ise hiç kadın üst yöneticinin olmadığını bildirdi.
Özdemir, Limak Yatırım olarak, Türkiye'nin Mühendis Kızları, Türkiye'nin Enerji Akademisi gibi birçok projeyle kadınları desteklemeye çalıştıklarını vurgulayarak, tüm kademelerde cinsiyet eşitliğini yaymak istediklerini sözlerine ekledi.
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