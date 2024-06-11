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        Haberler Kültür-Sanat "Her Detayı Hatırlıyorum" sergisi sanatseverleri bekliyor

        "Her Detayı Hatırlıyorum" sergisi sanatseverleri bekliyor

        Vicdan Nalbur "Her Detayı Hatırlıyorum" isimli sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Hayatına dair, yaşadıklarıyla ilgili, arka planda kalan ve hayatın içine dahil olan olayları kendine ait bir dille anlatan Nalbur, hayatın anlamını kendi hikayeleri üzerinden anlatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:36
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        "Her Detayı Hatırlıyorum" sergisi sanatseverleri bekliyor
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        Gerçekleştirdiği dans tiyatroları dışında sanat eğitimciliği kimliğiyle tanınan Vicdan Nalbur "Her Detayı Hatırlıyorum" isimli sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

        Hayatına dair, yaşadıklarıyla ilgili, arka planda kalan ve hayatın içine dahil olan olayları kendine ait bir dille anlatan Nalbur, hayatın anlamını kendi hikayeleri üzerinden anlatıyor.

        Yas Bitti Yüzleşme Zamanı, Annemin Çeyizleri, Şizofreni, Abiye Keten Takım, Modernizm Zigzagları, Enkaz ve Modernizm, Mabet, Sorgulama Odası alt başlıklarında ortaya çıkan yapıtlarda "öz"e inme çabası haricinde bellek izlerinin etkisi bulunuyor.

        Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide, sanatçı tekrarlardan beslenen ritmik yapıyla figüratif bir anlatıma yöneliyor.

        Sanatçının öznel hayatının betimlemeleri olarak oluşan yapıtların düşünsel yanı dışında modernizmin yarattığı tahribatı tartışmaya açması sergiyi evrensel bir düzeye taşıyor.

        Sergi, 8-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Ovoo Art'ta pazar günü haricinde her gün 11.00-19.00 saatleri arasında görülebilir.

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