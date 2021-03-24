Her çocuğun öğrenmesi gereken 50 beceri

Elbette matematik problemleri ve okul ödevleri önemli, ancak çocuklarımızın hayata dair beceriler kazanmalarını sağlayarak daha donanımlı olmalarını sağlayabiliriz.

Pandemi nedeniyle evlere kapandık ve bunun belki de tek iyi yanı ailelerimizle birlikte daha fazla zaman geçirmemiz oldu. Okulların bile uzaktan eğitimle devam etmesi, arkadaşlarından ve her türlü sosyal etkinlikten uzak kalan çocuklarımız için endişelenmemize yol açtı. İster istemez, sınırlar koyduğumuz internet ve televizyonun sınırları genişledi.

Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz vakitten faydalı bir süreç yaratmak şansına eriştik. Bunun ne kadar farkındayız? Elbette matematik problemleri, okul ödevleri önemli, ancak hayata dair beceriler katarak daha donanımlı olmalarını sağlayabiliriz.

Yemek yaparken yardımcı olmak, bizlerin gözetiminde sorun çözmeleri için onları yüreklendirmek, matematik ve fen kadar değerli bilgiler. Bunları zaman içinde öğrenebilirler ama evde kaldıkları bu süreyi onlar için hem eğlenceli hem de öğrenmeye açık zihinleri için eğitici becerileri kazanarak geçirdiklerinde, bu zamanlar kayıp değil kazanç olabilir.

İşte çocuklarımıza öğretebileceğimiz 50 beceri

Okul öncesi çocuklar için yaşamsal beceriler

*Tuvalet eğitimi için belki en iyi zaman. Bezlerini çıkarıp tuvalete alıştırmanın tam sırası. Küçüklere temel becerileri kazandırmak için bu süreyi avantaja çevirebiliriz.

*Çocuklara 20 saniye boyunca ellerini yıkamalarını öğretirken bunun kalıcı bir hijyen eğitimi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Sadece pandemi olduğu için değil her zaman ellerini en az 20 saniye sürecek şekilde yıkamalılar.

*Kendi oyuncaklarını kendileri toplamayı ve basit temizlik işlerini öğrenebilirler. Sabırla başında bekleyin ve siz yapmayın. Bu becerileri bir oyuna çevirmek mümkün.

*Belki dışarı çıkamıyorlar ama sabahları pijamalarını çıkarıp ev kıyafetlerini kendi başlarına giyinmeyi öğrenmeleri için bu çok iyi bir fırsat. Kendi kıyafetlerini seçip giyinmek için her sabah alıştırma yapabilirler.

*Çiçekleri sulamak ve evdeki hayvanların su kaplarını doldurmak için çocuklarımızdan yardım isteyebiliriz. Bu onlar için çok eğlenceli olacaktır.

*Kuruyan çamaşırları katlarken kıyafetleri ayırmak, çorapların teklerini bulmak gibi son derece eğitici oyunlar oynatabilirsiniz.

*Ayakkabı bağcığını bağlamak, fermuar çekmek, düğme iliklemek gibi dikkatlerini artıran beceriler üzerinde çalışabiliriz.

*Yüz yıkama ve diş fırçalama gibi günlük işleri kendileri yapmaya başlayabilirler.

*Temel aile bilgilerini, telefon numaraları ve adresleri, aile bağlarını öğretebiliriz.

*Acil durum tatbikatları yapmak, 110, 155, 112’yi aramayı öğretmek onlar için oyun anlamına gelecektir.

*Bisiklete binme antrenmanları için oldukça geniş bir zamanları olacaktır.

İlkokul çocuklarına yönelik beceriler

*Youtube gibi uygulamaları, öğrenme amaçlı kullanmayı öğretebilir ve merak ettikleri şeyleri aratma alışkanlığı yaratabiliriz.

*Telefondaki uygulamalar aracılığıyla ingilizcelerini geliştirebilir, bir müzik aleti çalmak için başlangıç yapabilirler.

*İlkokul çağındaki çocuklarımız gözetimimiz altında kendi odalarını süpürebilir ya da bir bezle eşyaların tozunu alabilirler.

*Elektrik süpürgesi kullanmayı öğrenebilirler.

*Temizlik işlerinde sorumluluk alabilirler.

*Yemek masasını kurmak konusunda yardım isteyebilir ve onlara sorumluluk duygusu kazandırabiliriz.

*Yemek bittiğinde tabağını ve çatalını, bunların yanı sıra masadaki diğer eşyaları mutfağa taşımayı öğretebiliriz.

*Çamaşır yıkarken çocuklarımızdan eşyaları renklerine göre ayırmalarını ve asarken de sepetten uzatmalarını isteyebiliriz.

*Çamaşır makinesinin düğmelerine nasıl basacaklarını gösterebiliriz.

*Öğlen yemeği ya da kahvaltı için basit yemekler, söz gelimi bir sandviç hazırlamayı, ya da sizin yardımınızla krep malzemelerini masaya çıkarıp çırpmayı öğrenebilirler.

*Evi derli toplu tutmak ve çöpleri çöp kutusuna götürüp atmayı alışkanlık haline getirmek çok faydalı olacaktır.

*Cam silerken ya da banyoyu ovarken bir bez de çocuklarımıza verebiliriz.

*Akşam çöp kovasını kapıya çıkarma görevi onun olabilir.

*Çok basit dikiş bilgileri verebiliriz.

*Posta kutusunu kontrol etmek gibi basit işleri görev olarak üstlenebilirler.

*Kumbara kullanma alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Haftada bir biriken parayı sayarak kutuya geri koymayı öğrenirken para algıları da yerleşecektir.

*Saat kaç oyununu telefon ekranından değil normal duvar saatine bakarak oynayabilirler.

*Basit ilk yardım bilgilerini öğrenebilirler.

*Pişirmeden yapılabilen basit yemek tariflerini takip etmeyi ve beraberinde ölçüleri öğrenebilirler.

*Yemek yaparken yardım isteyebilir, mutfakla ilgilenmelerini sağlayabiliriz.

*Her çocuk iki yumurta kırmayı öğrenebilir.

*Kendi yataklarını toplamayı alışkanlık haline getirebilirler.

*Bulaşık makinesini boşaltmaya yardımcı olabilirler.

*Harita okumayı ve şehirleri bulmayı öğreterek Google’sız yaşamayı öğretebiliriz.

*Çocuklarımız telefon ve bilgisayarda her şeyi yapabilirler ama el yazısı kullanma alışkanlığı da son derece önemlidir. Çok sevecekleri birer defter alıp içlerini düşünceleriyle doldurmalarını öğretebiliriz.

*Aynı zamanda klavye kullanma da önemli bir beceridir ve bunu geliştirebilecek programlardan yardım alabiliriz.

*Mektup yazmak, pul yapıştırmak, zarf üzeri doldurmak, postaneye götürmek oldukça önemli ve kazandırılması gereken alışkanlıklardandır.

*Hediye paketlemek, paket kağıdını nasıl kullanacağını bilmek de değerli becerilerdir.

*Buzdolabının üzerine yapıştırılan bir takvim üzerinden günleri ve işleri takip etmeyi öğrenebilirler. Bu onlara zaman algısı kazandıracaktır.

*Her ne kadar evde olsalar da harçlık vermeye devam edin. Birkaç günde bir markete birlikte gidebiliriz, para harcamayı öğrenmek hayatları boyunca lazım olacaktır.

*Küçük ve çok keskin olmayan bıçaklarla bir şeyleri kesmeyi öğrenebilirler, elbette gözetimimiz altında.

*Balkonda ya da bahçede fark etmez, toprak kazmak, tohum yerleştirmek ve çiçekleri toprağa ekmeyi öğretmek onlara kazandırabileceğimiz en değerli becerilerden olacaktır.

Ergenlik çağındaki çocuklar için

*Kravat bağlamayı öğrenebilirler, üstelik Youtube’dan…

*Ergenlik çağındaki çocuklar çamaşır yıkamayı, makineyi çalıştırmayı ve asmayı bilmelidirler.

*Mutfağa girip o günün yemeğini hazırlayabilir, masayı kurup kaldırabilir, bulaşıkları yıkayabilirler, haftada 1 günü onlara sorumluluk olarak verebiliriz.

*Ütü yapmak da ergenlik çağında öğrenebilecek becerilerden biridir.

*Araba bakımı yaparken yanımızda durarak temel bilgileri izleyerek öğrenebilirler.

*Resmi yazışma yapmayı, profesyonel mail yazmayı gösterebiliriz.

*Kimlik numaralarını ezberlemelidirler.

*İnterneti sadece oyun ve sohbet için değil, bilgi almak ve öğrenmek için nasıl kullanmaları gerektiğini gösterebiliriz.

*Belirli bir bütçe dahilinde yaşamak ve para kontrolünü öğrenmek hayatta her zaman ihtiyaç duyacakları bir beceridir.