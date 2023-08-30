Her birine ayrı ayrı hayran olacağınız komik ve ilginç pasta tasarımları
Her kutlamada başrolde olan pastalar, lezzetli olabildiği gibi komik de olabilir; özellikle bir pasta ustasının harika bir mizah anlayışı varsa! İşte, farklı tekniklerle yapılan ve birbirinden eğlenceli pastalar...
- 1
“Kız kardeşim bu muhteşem düğün pastasını bizim için yaptı!”
- 2
"Mum gibi gözüken bu pastayı o kadar beğendim ki bu bana acı verdi."
- 3
"Bu pasta kocam için yapıldı ama ilham perisi ondan etkilendi. Bu Riley, 12 yaşında ve çok iyi bir çocuk."
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- 4
"Karım arabasını kar yığınına sıkıştırdı, ben de kendisini daha iyi hissetmesi için ona bir parça kek aldım."
- 5
"Bulanık temalı pasta."
- 6
“Babam ilk günden beri Godzilla'nın en büyük hayranıydı. Bu ona bu sene yaptığım doğum günü pastası."
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- 7
"11 yaşındaki kız kardeşimin yaptığı Harry Potter pastası."
- 8
"Babamın pastasını yaptım."
- 9
"Kız arkadaşım doğum günü için pasta istemedi. Onun yerine köpek balıklı jölemiz vardı. Köpek balıklarını çok seviyor."
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- 10
“Yeğenim fasulyeyi o kadar çok seviyor ki kız kardeşim onun için fasulyeli doğum günü pastası yaptırdı.”
- 11
“İyi haber: Bu pastayı ben yaptım. Kötü haber: Pastaya o kadar takıntılıyım ki onu 7 yaşındaki yeğenime doğum gününde veremeyebilirim.”
Kaynak: Reddit, Imgur