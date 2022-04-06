Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin simgesi Sağdıç adlı leylek, bu ilkbahar da gelerek yuvasında yaşamaya başladı.
AA'nın haberine göre ilçede 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 7 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.
Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıda kendisi için özel olarak yapılan yuvasına kavuştu.
İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek Sağdıç, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, göç yolları üzerindeki ilçenin leyleklerle adeta bütünleştiğini söyledi.
Belediye hizmet binasının da leyleklere ev sahipliği yaptığını belirten Yavaş, "Eski leylek yuvası olan belediye binasını yıktığımızda, leyleğe bir şey olmasın diye belediye binası inşaatını iki ay geciktirmiş, yuvayı kenara almıştık" dedi.
Yavaş, vatandaşların Sağdıç adını verdiği leyleğin her yıl yuvasına geldiğini ifade etti.
Bu sene de aynısının olduğunu dile getiren Yavaş, "Her yıl Sındırgı'da vatandaşlarımız 'Sağdıç' leylek ne zaman gelecek diye heyecanla bekliyor. Musa adındaki bir kardeşimiz 'Başkanım leylek gelmiş' diye bizi haberdar etti. Biz de sevinçle karşıladık. Soğuk havalar, leylekleri biraz etkiledi. Şimdi havalar ısınınca tekrar yuvasında burada buluştular. Buraya geldiler" diye konuştu.
LEYLEKLERLE İLGİLİ HASSASİYET OLUŞTU
Ekrem Yavaş, kentin farklı noktalarında 28 leylek yuvası yaptıklarını anlattı.
Elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin, tellere temas ettiğinde zarar gördüğünü belirten Yavaş, şunları kaydetti:
"Gölcük Mahallemizdeki bir leylek yuvası fırtınadan dolayı yere düşmüş. Sosyal medyadan gelen ihbarlar üzerine ekiplerimiz hemen yeni bir yuva inşa etti. Vatandaşlarımız bize teşekkür etti. Leyleğimiz tekrar yerine geldi. Artık bizler bu anlayışı şehre hakim kıldık. Vatandaşımız bize bu konuda destek veriyorlar. Yani doğal şehir Sındırgı'ya leylek, özellikle de belediye binasının üstündeki 'Sağdıç' leylek çok yakışıyor. Şehrin logosu, doğal şehir Sındırgı'nın leylek mottosuyla veriliyor. Bu çok önemli bir hadise. Ben 'Sağdıç' leyleğe doğal şehrimize hoş geldin, sefalar getirdin diyorum."
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