'Her annenin hikâyesi farklıdır' 0:00 / 0:00

Esra Baykal, dört anne profili üzerine yazdığı 'Anneleri Anlayan Marka Olmak' adlı kitabıyla farklı anne profillerine özel pazarlama stratejileri ve proje fikirleri sunuyor

HABERTURK.COM

Esra Baykal, farklı anne profilleri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı 'Anneleri Anlayan Marka Olmak' adlı kitabında farklı anne profillerine özel pazarlama stratejileri ve proje fikirleri sunuyor.

Esra Baykal, Türkiye'nin her köşesini dolaşarak farklı sosyo - ekonomik sınıflardan kadınlarla gerçekleştirdiği röportajlarla birleştirerek ortaya çıkardığı 'Dört anne' profilini kitabında detaylandırdı.

'Ev kadını anne', 'Çalışan anne', 'Çocuğu için işi bırakan anne' ve 'Bekar anne" olarak dört farklı anne profili üzerinde duran 'Anneleri Anlayan Marka Olmak', anneleri daha iyi tanınması ve onlarla bağ kurabilmesi için ipuçları veriyor.