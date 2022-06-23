Türk ekibi transferi bitirmeye çok yakın. Bu bilgiyi ilk önce gazeteci Julio Miguel Neto açıkladı. Hatırlatmakta fayda var ki daha önce oyuncu için 3 milyon Euro teklif edilmişti. Flamengo ise oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro istiyor. Oyuncunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi var. Kırmızı-siyahlı yönetimi tatmin eden bir teklif ortaya çıkarsa satılacak.