Ağrı meme kanserine işaret mi?

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Subaşı, meme ağrısının, kadınlarda daha sık görüldüğüne ve endişeye yol açtığına dikkat çekerek “Ağrı, meme kanserini gösteren yüksek kuşkulu bir bulgu değildir ve tek başına olduğunda yaklaşık yüzde 1,2 ila 6.7 gibi nadiren meme kanseri ile birliktedir. Yine de ilgili hekimler ve tıp branşları tarafından değerlendirilmesi gereken bir bulgudur” diye konuştu.
STRES VE HAREKETSİZLİK AĞRIYA NEDEN OLABİLİR
Adet dönemlerinde artan meme ağrısına da değinen Prof. Dr. Subaşı, şu bilgileri verdi: “Genel olarak adet dönemine doğru artan, adet görmekle 4-5 gün içerisinde yatışan, tek veya çift taraflı, memenin dörtte birinden fazlasını tutan ağrı; iyi huylu (benign) meme ağrısı olarak adlandırılır. Bu durum masum bir bulgu olarak kabul edilir. Bazı adet döngülerinde, benzer karakterde ancak daha yoğun veya daha uzun süreli yaşanabilir. Bunun sebebi duygusal veya fiziksel stres olabilir. Ayrıca sağlıksız yaşam koşulları, kalitesiz uyku, kronik yorgunluk, sedanter yaşam tarzı, rafine gıdalar, yetersiz sıvı alımı, kafein içeren yiyecek ve içeceklerin aşırı tüketimi, vücutta östrojen dengesini etkileyen iç ve dış faktörler bu ağrıları arttırabilir. Genellikle normal meme dokusu veya memenin iyi huylu hastalıkları ağrı bulgusuna yol açarken meme ağrısı, çok nadiren meme kanserlerine eşlik eder.”
30 YAŞINDAN BÜYÜKSE MAMOGRAFİ ÖNERİLİYOR
Prof. Dr. Subaşı, “Amerikan Radyoloji Koleji’nin önerilerine göre ilk defa başvuran, iyi huylu (adet döngüsü ile ilişkili ve memenin dörtte birinden fazlasını tutan) meme ağrısı bulunan herhangi bir yaştaki kadında, ilgili hekimin muayenesi de normal ise herhangi bir görüntüleme önerilmez. Diğer taraftan klinik olarak belirgin meme ağrısı olan, 30 yaşından küçük kadınlarda (belli bir odakta hissedilen ve döngüsel olmayan) ultrasonografi ile görüntüleme önerilmektedir. Benzer klinik özelliklere sahip 30 yaştan büyük kadınlarda ise hekim muayenesinden sonra görüntüleme değerlendirmelerinin mamografi ve ultrasonografi ile yapılması önerilmektedir. Sonuç olarak meme ağrısı şikayeti bulunan hastalar, bu bulgunun çoğunlukla masum olmakla birlikte ayrıntılı tıbbi değerlendirme ve radyolojik görüntülemeyi gerektirdiğini bilmelidir” açıklamasında bulundu.
ERKEKLERDE AĞRININ EN SIK SEBEBİ JİNEKOMASTİ
Prof. Dr. Subaşı, erkeklerde de zaman zaman meme ağrısı şikâyetine rastlanabildiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Bunun en sık sebebi jinekomasti denilen meme dokusunun artışıdır. Ayrıca kadınlarda görülen ve meme ağrısına sebep olan iyi huylu durumlar da erkeklerde meme ağrısına sebep olabilir. Kadınlara benzer şekilde, meme kanseri nadiren ağrıya eşlik eder. Özellikle omurga veya kas kaynaklı ağrılardan ve sol tarafta hissediliyor ise kalp kaynaklı ağrılardan ayırt edilmesi için önemli olan tam bir klinik ve radyolojik muayenenin yapılmasıdır.”
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