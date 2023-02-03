Araştırmadaki bir sonraki soruysa, katılımcıların test yapılırken sollarını ve sağlarını ayırt etmeye çalıştığı anda vücutlarından ipucu mu aldığı, yoksa hafızlarındaki kendi vücut imgesine mi başvurduklarıydı.
Bunun yanıtını bulmak için, araştırmacılar deneyi tekrarladı. Ancak bu kez dört farklı senaryo test edildi.
Katılımcılar, ellerini öndeki masanın üzerinde çaprazlayarak ve çaprazlamadan oturtuldu. Ayrıca testin bir kısmında elleri görünürdü, bir kısmında da siyah bir örtüyle kaplıydı.
Ancak araştırmacılar, bu zorlukların hiç birinin test performansını etkilemediğini tespit etti. Bir başka deyişle, katılımcılar, sağı ve solu ayırt edebilmek için vücutlarını görmeye ihtiyaç uymuyordu.
Van der ham “Bu sorunu tamamen çözemedik. Ancak sağımızı ve solumuzu ayırt edebilmek için vücudumuzu ana bir unsur olarak kullandığımızı tespit edebildik” diyor.