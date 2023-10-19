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        Haberler Sağlık Her 10 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor

        Her 10 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor

        Her 10 kadından 1'i hayatı boyunca meme kanserine yakalanıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, "Kendi kendine muayene başta olmak üzere rutin kontroller ihmal edilmemelidir. Aile öyküsü olan ve risk grubunda olan hastalar ise takiplerini daha sıkı yapmalıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:41
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        Her 10 kadından 1'i bu kansere yakalanıyor
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        Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Şehirli Kadınlar Derneği ile bir araya gelerek meme kanseri farkındalık semineri düzenledi.

        Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, meme kanserinin erken evrede tespitinin önemine değinerek “Meme kanserinde erken tanı en önemli silahımız, erken evrelerde tespit edilen kanser hücreleri tamamen yok edilebiliyor ve sağ kalım süresini olumlu etkiliyor. Her 10 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Kendi kendine muayene başta olmak üzere rutin kontroller ihmal edilmemelidir. Aile öyküsü olan ve risk grubunda olan hastalar ise takiplerini daha sıkı yapmalıdır” dedi.

        Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun, "Meme Kanseri Farkındalık ayı sebebiyle kadınlarımızı bilinçlendirmek, daha sağlıklı kadın daha sağlıklı toplum olmak adına dernek olarak böyle bir etkinlik planladık. Böylesine anlamlı bir farkındalıkta bizlere ev sahipliği yaptığınız için Medicana Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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