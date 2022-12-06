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Hepsiburada’nın ABD’deki hukuki süreçleri anlaşmayla sonuçlandı

Hepsiburada, dünya teknoloji borsası Nasdaq’da halka arz olmasının ardından gündeme gelen davaların tamamının mahkemeye taşınmadan anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Şirketin dün akşam ABD’deki düzenleyici kurum üzerinden yaptığı açıklamaya göre, taraflar Hepsiburada ve TurkCommerce tarafından yapılacak 13,9 milyon dolar ödeme karşılığında iddialardan vazgeçilmesi konusunda anlaştı.

Giriş: 06.12.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
Hepsiburada’nın ABD’deki hukuki süreçleri anlaşmayla sonuçlandı
HABERTURK.COM

Hepsiburada, dünya teknoloji borsası Nasdaq’da halka arz olmasının ardından gündeme gelen davaların tamamının mahkemeye taşınmadan anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. İmzalanan anlaşma sonucunda Hepsiburada’ya herhangi bir sorumluluk ve yanlış uygulama atfedilmeden ABD’deki iddiaların tümü tamamen ortadan kalkmış oldu.

Şirket, yaptığı SEC duyurusunda, davaya konu olan iddiaların asılsız olduğunu ve uzlaşmanın, davaların neden olduğu dikkat dağıtıcı durumu ortadan kaldırarak ana stratejisi olan kârlılık ve verimliliğe odaklanmasını sağlayacağını ifade etti. Anlaşma kapsamında Hepsiburada ABD’deki tüm iddia sahiplerine toplam 13,9 milyon dolar ödeyecek ve uzlaşma süreci, ilgili mahkemelerin onayının ardından tekrar dava açılmamak üzere sonuçlanmış olacak. Yapılan açıklamada 13,9 milyon dolarlık ödemenin 3,975 milyon dolarlık bölümünün Hepsiburada’nın azınlık hissedarı TurkCommerce B.V. tarafından karşılanmasının beklendiği de duyuruldu.

Şirketlerin ABD’de halka arz edilmelerinin ardından sıklıkla bu tür hukuki süreçlerin yaşandığı, bunların da çoğunlukla anlaşmayla sonuçlandığı biliniyor.

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