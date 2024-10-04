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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hepsiburada’dan nitelikli yatırımcıya yönelik 350 milyon lira tutarında VDMK ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Hepsiburada’dan nitelikli yatırımcıya yönelik 350 milyon lira tutarında VDMK ihracı

        Hepsiburada, Pasha Bank ile VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet) ihracı için anlaştı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Pasha Bank, Hepsiburada adına 350 milyon lira tutarında VMDK ihracını 84 gün vade ile 6 dilim halinde gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:41
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        Hepsiburada'dan 350 milyon lira tutarında VDMK ihracı
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        Hepsiburada, Pasha Bank ile yapılan anlaşma kapsamında piyasaya sunulan 350 milyon lira tutarındaki Turk Rating A1 derecelendirme notuna sahip VMDK ihraç etti. Nitelikli yatırımcıya ulaşma hedefiyle ihraç edilen VDMK ürünü yıllık ortalama yüzde 51,00 basit getiri sağlıyor. Tarım, otomotiv, kimya gibi sektörlerin finansmanında sıkça kullanılan VDMK'nın son dönemde perakende ve e-ticaret alanlarında da tercih edildiği belirtildi. Pasha Bank, Haziran ayında Hepsiburada adına gerçekleştirdiği 150 milyon lira tutarındaki VDMK ihracıyla, e-ticaret ve perakende sektörleri için bu alandaki ilk işlemi gerçekleştirmişti.

        VDMK’da 2020’den bu yana toplam 3,5 milyar liralık ihraç gerçekleşirken Hepsiburada adına yapılan ihracın 350 milyon lira bedele erişti.

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