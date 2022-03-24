Hepsiburada yıllık sonuçlarını açıkladı: Gelir de arttı zarar da

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E-ticaret platformu Hepsibuarda, 2021’in son çeyreğine ve geçen yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada, 2021’in tamamı için 24 milyar TL olması beklenen toplam satış hacmini yıllık yüzde 54’lük büyüme ile 26.2 milyar TL’ye çıkardı.

7.5 MİLYAR TL GELİR, 626 MİLYON TL ZARAR

2021 yılının son çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi 17,4 milyon adede ulaştı. Aldığı sipariş sayısını yıllık bazda yüzde 53 artırarak 53.5 milyon adede taşıyan Hepsiburada, böylece 2021 yılında dakikada 102 sipariş almış oldu.

Şirketin yatırımcı ilişkileri sitesinde paylaşılan finansal sonuçlarına göre Hepsiburada’nın 2020 yılında 6.3 milyar TL seviyesinde olan yıllık toplam gelirleri , 2021 yılında yüzde 18.5 artarak 7.5 milyar TL’yi geçti. 2020 yılı için 474 milyon TL olan Hepsiburada’nın zararı ise 2021 yılında 32’lik artışla 626 milyon TL’ye kadar çıktı.

ÜRÜN SAYISI YÜZDE 103 ARTTI

Şirketin 2021 yıl sonundaki aktif satıcı tabanı 2020’ye oranla yüzde 68 artarak 45 binden 75 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıldan yıla yüzde 103 artarak 44.5 milyondan 90.3 milyona çıktı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 59’dan yüzde 68’e yükseldi.

Yapılan açıklamaya göre Hepsiburada’nın girişimlerinden biri olan HepsiJet ile 2021’de platformdaki toplam paketlerinin yaklaşık yüzde 50’si teslim edildi.

Haziran 2021’de devreye alınan Hepsipay Cüzdanım’ın 2021 sonundaki kullanıcı sayısı 2021’in 3. çeyreğine göre yüzde 172 artarak, 5.2 milyona ulaştı. Son çeyrekte ise Hepsiburada’nın toplam satışlarının yüzde 37’sinde Hepsipay Cüzdanım kullanıldı.

‘BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIK’

Sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz” dedi.

E-ticaretin özellikle son dönemde, perakende sektörü ve Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevini üstlendiğine dikkat çeken Emirdağ, şunları söyledi:

“Platformumuzda ağırladığımız aylık ziyaret sayısı yüzde 38 artışla 246 milyona çıktı. Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan aktif satıcı sayımız, geçen yıla oranla yüzde 68 artışla 75 bine yükseldi. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programımızla desteklediğimiz girişimci kadınların sayısı, 2021 yıl sonu itibarıyla 29 bine ulaştı.”