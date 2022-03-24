E-ticaret platformu Hepsibuarda, 2021’in son çeyreğine ve geçen yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada, 2021’in tamamı için 24 milyar TL olması beklenen toplam satış hacmini yıllık yüzde 54’lük büyüme ile 26.2 milyar TL’ye çıkardı.
7.5 MİLYAR TL GELİR, 626 MİLYON TL ZARAR
2021 yılının son çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi 17,4 milyon adede ulaştı. Aldığı sipariş sayısını yıllık bazda yüzde 53 artırarak 53.5 milyon adede taşıyan Hepsiburada, böylece 2021 yılında dakikada 102 sipariş almış oldu.
Şirketin yatırımcı ilişkileri sitesinde paylaşılan finansal sonuçlarına göre Hepsiburada’nın 2020 yılında 6.3 milyar TL seviyesinde olan yıllık toplam gelirleri , 2021 yılında yüzde 18.5 artarak 7.5 milyar TL’yi geçti. 2020 yılı için 474 milyon TL olan Hepsiburada’nın zararı ise 2021 yılında 32’lik artışla 626 milyon TL’ye kadar çıktı.
ÜRÜN SAYISI YÜZDE 103 ARTTI
Şirketin 2021 yıl sonundaki aktif satıcı tabanı 2020’ye oranla yüzde 68 artarak 45 binden 75 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıldan yıla yüzde 103 artarak 44.5 milyondan 90.3 milyona çıktı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 59’dan yüzde 68’e yükseldi.
Yapılan açıklamaya göre Hepsiburada’nın girişimlerinden biri olan HepsiJet ile 2021’de platformdaki toplam paketlerinin yaklaşık yüzde 50’si teslim edildi.
Haziran 2021’de devreye alınan Hepsipay Cüzdanım’ın 2021 sonundaki kullanıcı sayısı 2021’in 3. çeyreğine göre yüzde 172 artarak, 5.2 milyona ulaştı. Son çeyrekte ise Hepsiburada’nın toplam satışlarının yüzde 37’sinde Hepsipay Cüzdanım kullanıldı.
‘BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIK’
Sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “2021 yılını, beklentilerimizin de üzerinde bir başarıyla tamamladık. Artan maliyetler ve derinleşen rekabet ortamında yakaladığımız bu başarılı sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz” dedi.
E-ticaretin özellikle son dönemde, perakende sektörü ve Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevini üstlendiğine dikkat çeken Emirdağ, şunları söyledi:
“Platformumuzda ağırladığımız aylık ziyaret sayısı yüzde 38 artışla 246 milyona çıktı. Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan aktif satıcı sayımız, geçen yıla oranla yüzde 68 artışla 75 bine yükseldi. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programımızla desteklediğimiz girişimci kadınların sayısı, 2021 yıl sonu itibarıyla 29 bine ulaştı.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!