Hepsiburada, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü deprem bölgesinde kutladı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yarınlara Söz programı kapsamında projeler yürüten Hepsiburada, Ahbap Derneğinin Hatay'da çocuklar için etkileşimli bir öğrenme alanı olan bilim tırları Martı ve Baykuş'da gençlerle bir araya geldi.

Lise öğrencisi gençler, Hepsiburada desteğiyle deneyim ve atölye seanslarına katılarak, bilim iletişimcilerinin eşliğinde doğal dengenin nasıl işlediğini keşfetti.

"KADIN GİRİŞİMCİ KURDU, KADIN CEO YÖNETİYOR"

Hatay'da yaşayan liseli gençler etkileşimli bulmaca ve oyunları deneyimlerken, atölye bölümünde ise öğrendiklerini uygulayarak pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, şunları kaydetti: "Hepsiburada, dünyada kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve kadın bir CEO tarafından yönetilen çok az sayıdaki teknoloji şirketi arasında ön sıralarda yer alıyor. Hepsiburada olarak kadınların ve kız çocuklarının her alanda güçlenmesini önemsiyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü bu yıl deprem bölgesindeki kız çocukları ve gençlerle kutlamak istedik. Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yeni fırsatlar sunmak bizim için çok değerli."