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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hepsiburada, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü deprem bölgesinde kutladı - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü deprem bölgesinde kutladı

        Hepsiburada, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü deprem bölgesindeki gençlere destek vermek üzere hayata geçirdiği Yarınlara Söz programı kapsamında Ahbap Derneğinin bilim tırlarında kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:27
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        "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü"nü deprem bölgesinde kutladı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yarınlara Söz programı kapsamında projeler yürüten Hepsiburada, Ahbap Derneğinin Hatay'da çocuklar için etkileşimli bir öğrenme alanı olan bilim tırları Martı ve Baykuş'da gençlerle bir araya geldi.

        Lise öğrencisi gençler, Hepsiburada desteğiyle deneyim ve atölye seanslarına katılarak, bilim iletişimcilerinin eşliğinde doğal dengenin nasıl işlediğini keşfetti.

        "KADIN GİRİŞİMCİ KURDU, KADIN CEO YÖNETİYOR"

        Hatay'da yaşayan liseli gençler etkileşimli bulmaca ve oyunları deneyimlerken, atölye bölümünde ise öğrendiklerini uygulayarak pekiştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, şunları kaydetti: "Hepsiburada, dünyada kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve kadın bir CEO tarafından yönetilen çok az sayıdaki teknoloji şirketi arasında ön sıralarda yer alıyor. Hepsiburada olarak kadınların ve kız çocuklarının her alanda güçlenmesini önemsiyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü bu yıl deprem bölgesindeki kız çocukları ve gençlerle kutlamak istedik. Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yeni fırsatlar sunmak bizim için çok değerli."

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