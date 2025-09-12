Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da

TEKNOFEST’te bu yıl da yerini alan Hepsiburada, standında “Akıllı Alışveriş Asistanı” ve “Üzerinde Gör” gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak. Hepsiburada, aynı zamanda HepsiJET’in lojistik uygulamalarını da ziyaretçilerle buluşturacak.

Hepsiburada'nın kadın girişimciler için geliştirilen “Yol Arkadaşın Burada” projesi, organizasyon kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak. Hepsiburada standını ziyaret edecek kadın girişimciler, proje kapsamında eğitim modülleri, mentorluk desteği ve iş büyütme stratejileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

REKLAM advertisement1

Festival kapsamında Hepsiburada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde “Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu” hayata geçirildi. Lojistik ve son kilometre teslimatında kritik önem taşıyan adres çözümleme alanında yenilikçi modellerin geliştirilmesini hedefleyen bu yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. Yarışmada birinci olan takıma 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 90 bin lira ödüllerin yanı sıra hediye çekleri de verilecek. Ödüller, 17–21 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST sırasında takdim edilecek.