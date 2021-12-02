'Efsane Cuma' ile trafiği 3 kat arttı 

E-ticaret platformu Hepsiburada, yılki “Efsane Kasım” kapmanya dönemi sonuçlarını paylaştı. Hepsiburada, ‘Efsane Kasım’ döneminde trafiğini önceki aylara göre yüzde 70 oranında artırırken, 26 Kasım’a denk gelen ‘Efsane Cuma’da ise Hepsiburada’nın ziyaretçi trafiği normal bir günün 3 katına çıktığını duyurdu.
Hepsiburada uygulaması, Kasım ayında Android’lerde 5 gün, iOS’larda 6 gün boyunca en çok indirilen uygulama oldu. Ayrıca Hepsiburada’nın iOS cep telefonları uygulaması, App Store’da 9 Kasım’da ‘günün uygulaması (App of the day)’ seçilmeyi başardı.
EN ÇOK İLGİ GÖREN KATEGORİLER
2020 Kasım ayına kıyasla bu yıl Kasım ayında Hepsiburada müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kategoriler moda, beyaz eşyalar ve pet shop kategorileri oldu. Bunları televizyon, süpermarket, kozmetik kategorileri takip etti.
Moda kategorisinde Hepsiburada kullanıcıları sweatshirt, mont, bot çizme gibi ürünlere ilgi gösterirken; beyaz eşyada çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve fırınlar en çok satanlar arasında yerini aldı. Petshop kategorisinde ise en çok ilgi gösterilen ürünler kedi mamaları ve kedi kumları oldu. Hepsiburada kullanıcıları, süpermarket kategorisinde en çok deterjan, temizlik ürünleri ve şampuan satın aldı.
4 DAKİKADA 20 ARAÇ SATTI
Hepsiburada bu ‘Efsane Kasım’ döneminde e-ticarette sunduğu ürün yelpazesine arsa ve araç satışlarını da ekledi. Şirket, “Bu ‘Efsane Kasım’da 5 adet arsa, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yine çok avantajlı fiyatlarla sunulan 20 araç ise, sadece 4 dakika içerisinde satıldı. Hepsiburada’nın bir kullanıcısı ise, yapılan çekiliş sonucu bu ‘Efsane Kasım’ın ‘efsane ödül’ü 2021 model bir BMW 218i Coupe’nin sahibi oldu” açıklamasını yaptı.
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