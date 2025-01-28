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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hepsi aynı aileden! Katil ve cinayet kurbanları yan yana! | Son dakika haberleri

        Hepsi aynı aileden! Katil ve cinayet kurbanları yan yana!

        Konya'daki aile katliamında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Vahşette babası babası, annesi ve kardeşi ile onları katledip intihar eden Ali Tunç yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:41
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        Katil ve cinayet kurbanları yan yana!
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        Konya'da babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve kardeşi Hasan Can (17) ile onları pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Ali Tunç (28), yan yana toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce de piknik yaptıkları öğrenildi.

        BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi.

        Binada oturanlar, gürültü ve silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Nurettin Tunç ile annesi Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'u pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu.

        Olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.

        OLAYDAN ÖNCEKİ GÜN PİKNİĞE GİTMİŞLER

        Aile bireylerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yazır Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, yan yana toprağa verildi.

        Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce birlikte piknik yaptıkları öğrenildi.

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        #haberler
        #Konya
        #Son dakika haberler
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