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Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda

Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, kızları Lidya ve Lara ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak özlemini dile getirdi

Giriş: 11.01.2023 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2016 yılında yaşamını yitiren Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, geçmişi andı. Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle eski günleri yad etti.

  • Eşi ve ikizlerinin yer aldığı kareleri paylaşan Hepgül Özdemiroğlu, o güne dair hatırladıklarını takipçileriyle paylaştı. Özdemiroğlu, gönderisine şu notu düştü:

    Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda. Kızlarımın kokusu, saçlarının lülesi, bahçenin çimi, Ati'nin sesi, Ahmet'in neşesi... 'Ah be!' diyor insan, zaman öğütüyorsun her şeyi.. Çok güzel şeyler de ekliyor ama... Tüm aile bir adama aşığız şimdilerde... Bir gülüyor ömrümüz uzuyor sanki, her sabah ilk aklımıza gelen o, onun gamzeli elleri, teni, sesi kendi kızlarım kadar deliriyorum o adama... Aklımızda, kalbimizde, dudaklarımızda onun adı var; Uzay... Biriciğim annesi ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum...

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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