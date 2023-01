Eşi ve ikizlerinin yer aldığı kareleri paylaşan Hepgül Özdemiroğlu, o güne dair hatırladıklarını takipçileriyle paylaştı. Özdemiroğlu, gönderisine şu notu düştü:



Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda. Kızlarımın kokusu, saçlarının lülesi, bahçenin çimi, Ati'nin sesi, Ahmet'in neşesi... 'Ah be!' diyor insan, zaman öğütüyorsun her şeyi.. Çok güzel şeyler de ekliyor ama... Tüm aile bir adama aşığız şimdilerde... Bir gülüyor ömrümüz uzuyor sanki, her sabah ilk aklımıza gelen o, onun gamzeli elleri, teni, sesi kendi kızlarım kadar deliriyorum o adama... Aklımızda, kalbimizde, dudaklarımızda onun adı var; Uzay... Biriciğim annesi ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum...