Hentbolda yeni sezon başlıyor

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, bu hafta sonu erkekler ve kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçlarıyla sezonun başlayacağını belirterek, 2021 Mayıs'ta da sezonu bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Hentbolda yeni sezon hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren Eyuboğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sezon liglerin iptal edildiğini, mevcut puanlar üzerinden liglerin sıralamasının tescilini yaptıklarını hatırlattı.

Pandemi dönemindeki faaliyetlerine ilişkin Eyuboğlu, "Antrenör ve hakem seminerlerimizi on-line şeklinde yaptık. Yeni bir Alman şirketle anlaşarak onların antrenör destekleriyle antrenör kurslarını tamamladık. Hakem seminerleri de bizim merkez hakem kurulunun oluşturduğu kurul tarafından on-line sistemle yapıldı." bilgisini verdi.

Başkan Eyuboğlu, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bildirdiği pandemi önlemleri kapsamında kulüplerin yeni sezon hazırlıklarına yaptıklarını, transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Takımların ve sporcuların denetim altında antrenmanlara başladıklarını aktaran Eyuboğlu, "Hentbol diğer branşlara nazaran daha birebir bir spor dalı olduğu için her an vücut yakınlığı olmasından dolayı biraz daha sıkıntılı. Bu nedenle Bakanlığımızın da talimatları doğrultusunda gerekli önlemler alınarak çalışmalarını yapıyorlar." diye konuştu.

"HER HAFTA TAKIMLAR SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK"

Takımların hazırlıklarını pandemi koşullarında tamamladıklarını dile getiren Eyuboğlu, şöyle devam etti:

"Bu hafta sonu sezonu açacağız, tabii ne derece hazırlanmışlar bunu göreceğiz. Her hafta bütün takımlar sağlık kontrollerinden geçtikten sonra maça çıkacak. Geçen sezon ligden düşme olmadı, takım sayılarını artırdık kadınlar ve erkeklerde on ikişer takım yaptık. Sağlık açısından sıkıntı olmadığı sürece ligleri oynatacağız, ancak önemli olan insan sağlığı, tabii ki sporcularımızın birine bile bir şey olmasını kimse istemez. İnşallah sağlıklı bir şekilde sezonu geçiririz."

Eyuboğlu, sadece hentbolda değil bütün spor dallarında zor bir süreç yaşandığını dile getirerek, "Maçlar kesinlikle seyircisiz oynanacak. Zaten idareciler için de belirli bir kota getiriliyor. Salonlarda maskesiz hiç kimse bulunmayacak, herkes sosyal mesafeyi de uygulayacak. Burada önemli olan hiç kimseye sağlık açısından bir şey olmaması. Zor bir süreç, herkesin bu konuda hassas olması lazım. Federasyon olarak kimseye tavizimiz yok en küçük bir şeyde gerekli tedbirler neyse alınacak." değerlendirmesinde bulundu.

"EKİMDE ERKEK MİLLİ TAKIMIN KAMPI BAŞLAYACAK"

İlk yarı fikstürünün ilan edildiğini hatırlatan Başkan Eyuboğlu, "Mayısta sezonu bitirmeyi düşünüyoruz. Bu arada milli takım ve Avrupa kupası maçları var. Ekimde erkek milli takımın, sonra kadın milli takımın kampları başlayacak, süreç bu şekilde devam edecek." dedi.

Başkan Eyuboğlu, "Uluslararası Federasyondan bazı uygulamalar; Avrupa maçlarında yapılması gerekenler bildiriliyor. Orada da tedbirlerimizi alarak bütün takımlarımızın sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlamasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Şu anda hentbolda Kovid-19 vakasının görülmediğini belirten Eyuboğlu, "Yeni sezonda bütün takımlarımıza başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.