Hentbolda Danimarka ile Fransa finalde

Yoyogi National'da yapılan yarı final ikinci maçında Danimarka ile İspanya karşı karşıya geldi. Danimarka ilk yarısını 14-10 önde bitirdiği karşılaşmayı 27-23 kazanarak adını finale yazdırdı.

Danimarka ile Fransa 7 Ağustos Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek.

İspanya ile Mısır ise bronz madalya mücadelesini aynı gün yapacak.