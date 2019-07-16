Hentbolda Türk takımlarının Avrupa kupalarında mücadele edeceği rakipler belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Beşiktaş Aygaz, CIP Travel Antalyaspor, Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor'un rakipleri belirlendi.

Erkekler EHF Kupası 1. turunda mücadele edecek takımlardan Beşiktaş Aygaz, Sırp ekip Metaloplastika Sabac, CIP Travel Antalyaspor da Rumen takımı Dobrogea Sud Constanta ile eşleşti.

Türk temsilcileri bu turdaki ilk maçlarını 31 Ağustos veya 1 Eylül, rövanşları ise 7 veya 8 Eylül tarihlerinde oynayacak.

KADINLAR EHF KUPASI

Kadınlar EHF Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor 1. turda Yunan takımı PAOK ile eşleşti.

Türk takımı rakibiyle ilk maçını 7 veya 8 Eylül, rövanşı ise 14 veya 15 Eylül tarihlerinde yapacak.

KADINLAR CHALLENGE KUPASI

Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar Challenge Kupası 3. turundan itibaren Avrupa'da mücadele verecek.

Türk ekibi, Çekya temsilcisi Sokol Poruba ile karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi ilk maçını 9 veya 10 Kasım, rövanş karşılamasını da 16 veya 17 Kasım tarihlerinde oynayacak.

Öte yandan, Erkekler Challenge Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele edecek Beykoz Belediyespor'un rakibi 15 Ekim'de çekilecek kurayla belli olacak. Kadınlar Challenge Kupası'nda 4. turdan itibaren yer alacak Ardeşen Gençlik'in rakibi ise 19 Kasım'daki kurayla belirlenecek.