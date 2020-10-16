Hentbol: Haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

18 Ekim Pazar:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Anadolu Üniversitesi (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Atatürk)

16.00 Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Sivas Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Yalıkavak-Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

19 Ekim Pazartesi:

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

- Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (THF)

15.00 Göztepe-Güneysu (Gaziemir)

17.00 Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Not: MYK Hentbol-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.