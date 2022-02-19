Henry'in tedavisi 3 hafta sürecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Nef ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün çekilen MR'ında iç yan bağ hasarı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, Henry'nin durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği kaydedildi.