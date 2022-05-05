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Alman tüketici ürünleri devi Henkel'in ocak ayında açıkladığı yeniden yapılanma süreci kapsamında kaç kişinin işten çıkartılacağı belli oldu.

Firma daha önce güzellik ve deterjan bölümlerini birleştireceğini açıklamıştı. Firma şimdi ise artan maliyetler ve düşük talep ile mücadele etmek için 2.000 çalışanının işine son vermeye karar verdi.

Bu kararla Henkel yönetimi orta vadede 500 milyon Euro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde 52.000 çalışanı bulunan toplam satışlarını 2021'de yüzde 11 artırdı ancak Schwarzkopf ve Dial gibi güzellik, bakım markalarının satışları 2021'de 3.7 milyar Euro ile 2019 satışlarının altında kaldı.