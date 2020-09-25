Heniyye'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Filistin meselesi konusundaki duruşuna övgü

AA

Heniyye, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Filistin davasını destekleyen konuşmaları ile ilgili yayımladığı mesajında, Tebbun'un siyonist düşmanla normalleşmeyi reddeden konuşmasını gururla takip ettiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin halkının haklarını destekleyen şerefli konuşmanızı da ilgiyle takip ettik." ifadelerini kullandı.

Tebbun'un sözlerinin Cezayir halkı, hükümeti ve devletinin asil duruşunun açıkça ifadesi olduğunu söyleyen Heniyye, Cezayir ve halkının Filistin halkının meşru hakları, toprağını savunması ve mücadelesini destekleyen duruşunu takdir ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." ifadelerini kullanmıştı

Tebbun, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada da Filistin davasının, Cezayir ve halkı için kutsal bir dava olduğunu belirterek, "Filistin halkına ve haklı davasına yönelik sağlam desteğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen devletlerini kurma hakları pazarlık konusu değil." diye konuşmuştu

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.