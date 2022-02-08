Hemzemin geçitteki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitte dün meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir eden Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan sürücü Yılmaz da dün akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.