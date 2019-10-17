Kaza, saat 20.30 s\u0131ralar\u0131nda Dumlup\u0131nar Mahallesi Hava Er E\u011fitim Tugay Komutanl\u0131\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndaki bariyerleri olmayan hemzemin ge\u00e7itte meydana geldi. Kontrolsuz hemzemin ge\u00e7idinden ge\u00e7en Hilmi Bayram y\u00f6netimindeki 43 DS 403 plakal\u0131 minib\u00fcse, 72608 say\u0131l\u0131 Eski\u015fehir-Afyonkarahisar seferini yapan rayb\u00fcs treni \u00e7arpt\u0131. Kazada trenin metrelerce s\u00fcr\u00fckledi\u011fi minib\u00fcsten f\u0131rlayan s\u00fcr\u00fcc\u00fc Bayram a\u011f\u0131r yaraland\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerince ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan Bayram, ambulansla K\u00fctahya Sa\u011fl\u0131k Bilimleri \u00dcniversitesi Evliya \u00c7elebi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131. Kazan\u0131n ard\u0131ndan rayb\u00fcs treni gara \u00e7ekilirken, yolcular ise ba\u015fka rayb\u00fcse nakledildi. Rayb\u00fcs treninin 2 makinisti de ifadeleri al\u0131nmak i\u00e7in \u015eehit Mehmet Kartal Polis Merkezi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Kazayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor. 15 G\u00dcNDE \u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc KAZA K\u00fctahya\u2019da hemzemin ge\u00e7itlerde uyar\u0131 tabelalar\u0131n\u0131n olmas\u0131na kar\u015f\u0131n bariyerlerin olmamas\u0131 kazalara neden oluyor. K\u00fctahya\u2019da son 15 g\u00fcnde hemzemin ge\u00e7itte 3\u2019nc\u00fc kez kaza meydana gelirken, bu kazalarda 6 ki\u015fi yaraland\u0131.