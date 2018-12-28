Uzunköprü Devlet Hastanesinde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisi darp edildi. Edirne Sağlık İl Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta yakınını ziyaret eden 2 alkollü kişinin, aynı odada kalan diğer hasta yakınlarını rahatsız etmesi üzerine hemşire tarafından uyarıldığını, bunun üzerine şüphelilerin hemşireye rahatsızlık verdiğini anlattı.

ÇATLAK VE KAFA TRAVMASI

Daha sonra hemşireyi korumak amaçlı olay yerine gelen güvenlik görevlisi Çağlar K.'nin bu kişilerce darp edildiğini belirten Kalkan, "Sözlü şiddet gören hemşiremiz ve hastalarımızı korumak amacıyla gelen güvenlik görevlimiz, 2 alkollü hasta yakını tarafından darp edildi. Parmağında çatlak olan ve kafa travması geçiren görevlimiz gözlem altında" dedi.

'HASTA YAKINLARINA DA ZARAR VERDİLER'

Olayın hem Sağlık Bakanlığı hem de Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Kalkan, "Cürmü gerçekleştiren 2 kişi gözaltında. Olayda hem çalışanlarımıza hem hasta yakınlarına zarar vermeleri, kamu mallarına zarar vermeleri nedeniyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduk, maddi ve manevi olarak da dava açacağız" diye konuştu.

Ali Cengiz Kalkan, sağlık sunan ellere saygı gösterilmesini ve sağlık çalışanlarına nobran hareketlerin son bulmasını istediklerini kaydetti.