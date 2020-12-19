Sağlıkçıya 'iğne canımı yaktı' dayağı!

Ankara'da, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki özel tıp merkezinde yine sağlıkçıya şiddet vardı. Rahatsızlığı nedeniyle iğne tedavisi verilen Gazi Y. (23),iğnesini yaptırmak için tıp merkezine başvurdu. Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, "Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz" dedi.
"SEN NE KARIŞIYORSUN"
DHA'da yer alan habere göre hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü. (22),araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi. Gazi Y., "Sen ne karışıyorsun?" diyerek Y.F.Ü.'ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı.
DIŞARIYA ÇIKARIP DARP ETTİLER
Gazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. (22) ile tekrar geldi ve Y.F.Ü'yü konuşma bahanesiyle dışarıya çıkardı. İki kişi, hastanenin önünde sağlık görevlisinin önce başına silah kabzasıyla vurup yere düşürdü, ardından tekme tokat dövdü. Aldığı darbelerle yere düşen Y.F.Ü. yaralandı. Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana müdahale etti.
SAĞLIKÇILARA SİLAH ÇEKTİLER
Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek, uzaklaştı. Sağlık çalışanlarına şiddet, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Darp raporu alan Y.F.Ü. ile diğer sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.
"SİLAHIN KABZASIYLA VURDULAR"
Başında, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Y.F.Ü, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Hasta iğne yaptırmaya geldi. Biz de iğnesini yaptık, ağır bir ilaçtı. Bağırmaya başladı, sedyeleri yumrukladı. Ben ağır bir ilaç olduğunu, yürüdükçe ağrısının azalacağını söyledim. 'Sen ne karışıyorsun?' diyerek boynumu sıktı. Ben de eline vurarak itekledim, kendimi savundum 'Ne yapıyorsun sen?' diyerek. Sonra, 'bekleyin, ben geliyorum birazdan, sizinle görüşeceğim' deyip gitti. 10- 15 dakika sonra yanına bir akrabasını alıp geldi. Beni çıkardılar, 'konuşacağız' diye. Arkamdan silahın kabzasıyla vurdu. Yanındaki akrabası da silahı çıkarıp kabzasıyla vurmaya başladı. O an benim şuurum kayboldu, yere düştüm. Tekme, yumruk, silahlarla devam ettiler" dedi.
"KURŞUNU NAMLUYA VERDİ"
Y.F.Ü. arkadaşlarının ayırmak için geldiğini anlatarak, "İkisi de silahlıydı, polislerin söylediğine göre; birisi kurusıkı, birisi gerçek tabanca. Mermiyi namluya verdikleri tabanca da gerçek tabanca. Şikayetçi olduk, bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
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