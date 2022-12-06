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İstanbul'da sağlık çalışanını darp eden sanığa 10 yıl hapis istemi

İstanbul Ümraniye'de hemşire Mustafa Yaşar'ın burnunu kıran Hakan C. adlı sanık hakkında 10 yıl hapis cezası istendi

Giriş: 06.12.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Hemşireye saldırı davasında 10 yıl hapis istemi! - Güncel haberler
AA

Ümraniye'de hemşireyi darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Hakan C. ile ilgili mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan C. ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Emine S.A, hastane veznesinde çalıştığını anlatarak, "Olay günü sanık tedavi odasından çıkıp bir süre bekledikten sonra hemşire M.A'ya yaşını sorup ona, 'Seni şikayet edeceğim' dedi. Hemşire de ona 'Sen şikayetini yap onlar beni bulur' dedi. Bunun üzerine sanık, hemşireye kafa atıp hızla kaçtı." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tartıştığı hemşireye kafa attığını belirterek, tehdit suçunun işlendiğine dair kesin bir delilin ise bulunmadığını kaydetti.

Sanık Hakan Coşkun'un "tehdit" suçundan beraatine karar verilmesini isteyen savcı, sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden, 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hakan C.'nin hemşire Mustafa Yaşar'ı darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle, "sağlık çalışanına yönelik tehdit" ve "kasten yaralama" suçundan toplamda 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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