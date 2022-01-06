Kovid-19 servisinde hemşirenin telefonunu çaldı

Olay, geçen gün İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı.

Hastanenin ikinci katındaki Kovid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonunu gördü. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığını fark edince cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık sonrasında cep telefonunun çalındığını fark eden hemşire, durumu hemen yetkililere haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlatırken yaşanan o anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.