Hemşirenin dikkati sayesinde kanser olduğunu öğrenen kadın sağlığına kavuştu - MERSİN

AA

Erdemli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Nesrin Cengiz, sağlık raporu talebiyle Turunç Aile Sağlığı Merkezi’ne başvurdu.Hemşire Hatice Boyalı, Cengiz'in hiç kanser tarama testi yaptırmadığını öğrenince kendisine Erdemli Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvurmasını önerdi.Cengiz, ilk başta tarama testine gerek duymayıp öneriyi reddetse de hemşirenin ısrarı üzerine KETEM'e gitti.Testlerin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye yönlendirilen ve "rahim ağzı kanseri" olduğu belirlenen Cengiz, tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca hemşirenin yanına giderek kendisinin yazdığı şiir kitabını hediye etti.Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Testlerden sonra hastaneye korkarak gittim. Tedavinin ardından ilk olarak hemşire hanımı aradım ve teşekkür ettim. Çünkü o bana bu kadar ısrar etmese, ağrım ve rahatsızlığım olmadığı için kontrole gitmeyecektim ve hastalığım ilerleyecekti. Ben de tedavi sürecinde yazdığım şiir kitabımı ona hediye ettim."Kanserli bölge temizlense de sık sık kontrole gitmeye devam edeceğini vurgulayan Cengiz, "Bütün kadınların bu testleri ihmal etmemesi gerekiyor. Ben ihmal etmiştim ama işte bir ucundan tuttuk, erken zamanda kurtulduk. Etrafımdaki tüm arkadaşlarıma söylüyorum. Çok sinsi bir hastalık. Benim hiç rahatsızlığım, ağrım sızım yoktu, hastalık belirtisi görmedim." diye konuştu.Hemşire Boyalı ise Cengiz'e yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Nesrin Hanım, sürücü belgesi raporu için bize başvurmuştu. Bilgisayar üzerinde yaptığım kontrolde kanser tarama testlerini hiç yaptırmadığımı fark ettim. Onu yönlendirmek istedim ama kabul etmedi. Israrlarım üzerine KETEM'e başvurdu. İyi ki de gitmiş. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır.l" ifadesini kullandı.