HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

Hemşirelik bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, “Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

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