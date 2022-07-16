YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala 2022 Hemşirelik taban puanları araştırmaları hız kazandı. 18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih süreci başlayacak. İyi bir üniversite hayaliyle sınavda ter döken adaylar Hemşirelik taban puanlarını araştırıyor. İşte, Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2022 Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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