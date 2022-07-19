Hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve boş kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Hemşirelik bölümü ülkemizde en çok rağbet gören bölümler arasında öne çıkıyor. Durum böyle olunca, Hemşirelik taban puanları taban puanları da araştırılıyor. Peki, Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Hemşirelik taban ve tavan puanları

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü erken açıklanmasının ardından sınava başvuru yapan 3 milyon 243 bin 425 aday aldığı puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrencilerin gündeminde Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması yer alıyor. 2022 Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu. İşte Hemşirelik bölümü taban puanları

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ