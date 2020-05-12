Hemşirelerden "sus" işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli kadın ve erkek hemşireler, geçmişte sağlık kurumlarının duvarlarında yaygın olarak kullanılan fotoğraftaki pozu veren Tunca'nın salgın sürecindeki destek açıklamasını unutmadı.
Pandemi hastanesinde görevli hemşireler, koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaş kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden dışarı çıkmayan Tunca'ya, Hemşireler Günü'nde telefon ederek teşekkür etti, toplu olarak "sus" işareti yaptı.
- "Resminiz hala gözümüzün önünde"
Hemşire Filiz Nacır, AA muhabirine, Tunca'nın yaptığı "sus" işaretini, 23 yıldır sürdürdüğü mesleğinin simgelerinden biri olarak gördüğünü belirtti.
Tunca'nın açıklamalarını izleyince çok duygulandığını dile getiren Nacır, yaptığı telefon görüşmesinde kendisine teşekkürlerini iletti.
Nacır, Tunca'ya, salgın sürecinin başından bu yana arkadaşlarıyla yoğun mesai içinde olduklarını anlatarak, şunları söyledi:
"Bizlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. İnanın bizi çok mutlu etti. Sizin yıllar önce yaptığınız o 'sus' işareti bizim için çok değerli. Sessizliği, düzeni, kısacası her şeyi ifade ediyor. O güzel yüzünüz hiçbir zaman korku vermiyor. O resminiz hala gözümüzün önünde. Müsait olunca sizleri hemşire arkadaşlarımızla da hastanemizde ağırlamak isteriz."
Tunca da Nacır'ın sözleri karşısında mutluluk duyduğunu, aklının ve gönlünün hep hemşirelerle olduğunu, onların fedakarca çalışmaları sayesinde binlerce hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
Hemşire Sevda Gül ise Dilek Tunca'nın kendileri için ayrı yere sahip olduğunu, Türkiye'de "hemşirelik" denilince herkesin aklına aynı pozun geldiğini anlattı.
Tunca'nın açıklamalarını izlerken gözlerinin dolduğunu ifade eden Gül, "Dilek Hanım bir sağlık çalışanı olmadığı halde sözleriyle bizim en zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Bize destek verdiği o sözler hala aklımda. Ona tüm hemşireler adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Elif Sağlam da 10 yıl önce mesleğine başladığında hemşire ablalarından Tunca'nın verdiği pozun hikayesini dinleyince çok etkilendiğini, onun fotoğrafında hemşirelerin güler yüzlü, hastaların ise sessiz olması gerektiği mesajının verildiğini kaydetti.
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