Hemşireler ilk kez Birleşik Krallık çapında greve gitmeye hazırlanıyor
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki hemşireler ilk kez Birleşik Krallık çapında greve gitmeye hazırlanıyor. 300 bin hemşirenin üye olduğu Royal College of Nursing (RCN) sendikası, üyeleri arasında geçen hafta tamamlanan oylamada, ücret zammı talepleri karşılanmadığı için büyük bir çoğunluğun grev yönünde oy kullandığını belirtti.
Birleşik Krallık'ta 300 bin hemşirenin üye olduğu Royal College of Nursing (RCN) sendikası, üyeleri arasında geçen hafta tamamlanan oylamada, ücret zammı talepleri karşılanmadığı için büyük bir çoğunluğun grev yönünde oy kullandığını belirtti.
RCN, oylamanın sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Sendika ve meslek örgütü RCN kaynakları, son oyların sayıldığını, hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun ücret konusundaki anlaşmazlıkta eylemden yana oy kullandığını söylüyor.
Sendika, 300 bin üyesine greve gitmelerini tavsiye etmişti.
Greve gidilmesi halinde, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) acil servis dışındaki diğer hizmetleri etkilenecek.
RCN Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen ise hem deneyimli hem de yeni işe başlayan çok sayıda personelin "değer verilmeyen ve adil davranılmayan bir hemşirelik mesleğinde gelecek göremediklerini" belirterek, "Grev eylemimiz hemşireler için olduğu kadar hastalar için de yapılacak, onların da desteğini alacağız" dedi.
RCN, şu anda yüzde 12'nin üzerinde olan tüketici fiyat endeksi enflasyon oranının yüzde 5 üzerinde bir artış talep etmişti, ancak Birleşik Krallık bileşenleri ülkelerden (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) hiçbiri buna yakın bir teklifte bulunmadı.
RCN tarafından yaptırılan bir araştırma, 2011 ile 2021 yılları arasında ortalama ücretlerin, enflasyon hesaba katıldığında yüzde 6 oranında eridiğini ortaya koydu.
İngiltere'de hemşireler için başlangıç maaşları yıllık 27.000 sterlin (30.700 dolar) civarında; en kıdemli hemşireler için bu rakam 55.000 sterline (62.500 dolar) yükseliyor.
RCN, tam zamanlı çalışan bir hemşire için ortalama ücretin geçen yıl 32.000 sterlin ile ülke genelindeki ortalama ücret düzeyinde olduğunu söyledi.
Hükümet ise ücret artışı tekliflerinin, bağımsız bir kurulun tavsiyelerine uygun olduğunu savundu.
Geçen yıl kamu çalışanlarının ücretleri dondurulmuş, pandemi dönemindeki hizmetleri nedeniyle hemşirelere yüzde 3 oranında zam yapılmıştı.
Sendika 106 yıllık tarihinde ilk kez dört ülkedeki tüm üyelerini kapsayacak şekilde grev oylaması yaptı.
RCN üyeleri 2019'da Kuzey İrlanda'da ücret konusunda greve giderken, İngiltere'nin en büyük sendikası Unison'a üye olan hemşireler de 2014'te greve çıkmıştı.
Unison, RCM, GMB ve Unite'ın da dahil olduğu diğer bazı büyük sağlık sendikaları da üyelerine oylama yapmaya başladı ya da yapmayı planlıyor.
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Hemşireler ilk kez Birleşik Krallık çapında greve gitmeye hazırlanıyor/hemsireler-ilk-kez-birlesik-krallik-capinda-greve-gitmeye-hazirlaniyor-3536188
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