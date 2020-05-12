Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun... Her yıl 12 Mayıs'ta tüm dünyada kutlanan Hemşireler Günü, bu yılda kutlanıyor. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelede hemşirelerimizde varını yoğunu ortaya koyuyor. Bizde bu güne özel en güzel hemşireler günü mesajlarını haberimizde derledik...