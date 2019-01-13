Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Darsofa Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, çalışmadığı öğrenilen hemşire C.A. (25),babasının evinde nişanlısı Gökhan Evinç (28) ile kavga etti.



C.A., eve gelerek kendisini vuracağını ileri sürdüğü nişanlısına av tüfeği ile saldırdı. Olay sonrası genç kadın 155’i arayarak, babasına ait av tüfeği ile nişanlısını vurduğunu bildirdi.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan Evinç’in yaşamını kaybettiği tespit edildi.



Ölen Evinç'in çok sayıda sabıkası bulunduğu iddia edilirken, olayla ilgili Asayiş Büro ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.