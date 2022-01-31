Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına için açıklanan ilk zam oranı yüzde 27.47 olarak açıklanmıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yüzde 2.5 daha ek zam yapıldığını ve memura toplam zammın yüzde 30,5 olduğunu duyurmuştu.

Şubat ayı memur maaşı ödemeleri için geri sayım başladı, 2022 Hemşirelik maaşları ne kadar oldu sorusu gündeme geldi. İşte güncel hemşire maaşları