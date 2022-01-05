2022 zamlı hemşire maaşları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve haziran aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. Peki, yeni hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte hemşire maaşları 2022