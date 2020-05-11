Hemşire çift, omuz omuza Kovid-19 hastalarına şifa olmak için çabalıyor - MUŞ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları büyük bir mücadele veriyor. Zorlu süreçte Kovid-19 yoğun bakım ve servisinde görev yapan hemşire Buket ve Nadir Keskin çifti de gece gündüz demeden hastaların taburcu olması için çalışıyor. Keskin çifti, tedavi sürecine katkı sağladığı Kovid-19 hastalarını taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyor. Tüm zorluklara göğüs gererek çalışan çift, vatandaşlara bu süreçte evde kalmaları çağrısında bulundu.- "Yolun sonu aydınlık biliyoruz"Hemşire Buket Keskin, AA muhabirine, eşiyle aynı hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde görev yaptığını belirterek şöyle devam etti:"Zorlu süreçte gece gündüz demeden hastalarımıza şifa olmak adına eşimle omuz omuza mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin bir parçası olmaktan mutluyuz. Çalıştığımız süre zarfında tulumlarımız her zaman üzerimizde ve diğer koruyucu ekipmanlarımızı giyerek hastalarımıza en iyi şekilde tedavilerini uyguluyoruz. Gün geçtikçe iyileşen hasta sayılarımızın artması, bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bizler burada tüm mesai arkadaşlarımızla özveriyle çalışıyoruz. İyileşen ve hayata tutulan hastamızla beraber bizler de iyi oluyor ve huzurlu hissediyoruz. Yolun sonu aydınlık biliyoruz. Bu aydınlığın bizlerin emeğinde, hastalarımızın cesaretinde ve vatandaşlarımızın sabrında görüyoruz. Bu noktada en önemli iş aslında vatandaşlarımıza düşmektedir."Nadir Keskin de meslektaşı eşiyle Kovid-19 salgınına karşı mücadele etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Uzun bir süredir yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Keskin, şunları söyledi:"Aylardır tüm sağlık çalışanları gibi bizde gecemizi gündüzümüze katarak hizmet vermekteyiz. Devletimizin sunduğu imkanlar ve bakanlığımızın talimatlarıyla hastalarımıza en iyi ve doğru tedavileri uygulamakta rol almaktayız. Tedbiri elden bırakmayarak bu karanlık günlerin bir an önce son bulacağına inancımız tam."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!