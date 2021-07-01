Hemşire anne, kızına AVM'de Covid-19 aşısı yaptı

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı. Esma, 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acil'de çalışıyor. Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin" dedi.