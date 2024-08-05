Hemşehri festivalinde firik pilavı ikramı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen 8. Hemşehri Dernekleri Festivali kapsamında Araban Ziraat Odası da stant açtı. Festivale katılan vatandaşlara "Araban Firiği Pilavı" ikram edildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, etkinlikle ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.

Araban Ovası'nın Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilindiğini ifade eden Altun, bin bir emekle üretilen makarnalık sert buğdaydan yöresel lezzet olan Araban Firiği'ni ürettiğini, tanıtımına katkı sağlamak için de festivalde tüketiciye ikram ettiklerini kaydetti.