Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; kuvvetli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, yılın merakla beklenen komedi filmlerinden ‘Hemen Döneriz’ seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

Yapımcılığını ünlü oyuncu Gökhan Mumcu'nun yaptığı yönetmen koltuğunda Haydar Işık'ın oturduğu ve oyuncu kadrosunda Kadir Polatçı, Murat Genç, Burak Satıbol, Amir, Gökhan Mumcu, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Esin Civangil, Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Hemen Döneriz' 29 Kasım’da izleyici ile buluşuyor.

Kuvvetli senaryosu etkileyici sahneleriyle İstanbul, Edirne ve İspanya’da geçen hikaye sinema severlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Gökhan Mumcu’nun ilk yapımcılık deneyimi olan ‘Hemen Döneriz’ ‘in fragmanı ve film için hazırlanan video klip sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Yılın komedi filmi ‘Hemen Döneriz’ Türkiye genelinde 100’den fazla noktada vizyona girecek.